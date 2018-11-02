Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников штаб-квартиры Sony в Лондоне
В пятницу, 2 ноября, ЧП случилось в штаб-квартире Sony, расположенной на западе Лондона. Там неизвестный с ножом напал на сотрудников.
По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека. Однако, как заверили в Скотланд-Ярде, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Стоит отметить, что в связи со случившимся прибывшие на место происшествия сотрудники полиции эвакуировали всех людей из офиса японской компании. «Эвакуация была проведена в качестве меры предосторожности», - уточняется на официальном сайте лондонских правоохранителей.
В Лондоне неизвестные напали на людей в штаб-квартире Sony.
Что касается нападавшего, то его удалось задержать. «Один человек был арестован», - говорится в сообщении Скотланд-Ярда.
Между тем это далеко не первый подобный случай в Лондоне. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в октябре неизвестный с ножом напал на прохожих на северо-востоке британской столицы. В результате один человек погиб, и еще один получил серьезные ранения и был экстренно госпитализирован.