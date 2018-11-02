2018-11-02T15:09:31+03:00
В мире

Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников штаб-квартиры Sony в Лондоне

По последним данным, в результате инцидента ранения получили два человека [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Район происшествия в настоящее время оцеплен полицией. Фото: twitter.com/@tonydoylejРайон происшествия в настоящее время оцеплен полицией. Фото: twitter.com/@tonydoylej
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В пятницу, 2 ноября, ЧП случилось в штаб-квартире Sony, расположенной на западе Лондона. Там неизвестный с ножом напал на сотрудников.

По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека. Однако, как заверили в Скотланд-Ярде, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Стоит отметить, что в связи со случившимся прибывшие на место происшествия сотрудники полиции эвакуировали всех людей из офиса японской компании. «Эвакуация была проведена в качестве меры предосторожности», - уточняется на официальном сайте лондонских правоохранителей.

В Лондоне неизвестные напали на людей в штаб-квартире Sony.

Что касается нападавшего, то его удалось задержать. «Один человек был арестован», - говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

Между тем это далеко не первый подобный случай в Лондоне. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в октябре неизвестный с ножом напал на прохожих на северо-востоке британской столицы. В результате один человек погиб, и еще один получил серьезные ранения и был экстренно госпитализирован.

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