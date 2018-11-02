В России может упасть спрос на новые машины

2 Нояб. 15:13 2018-11-02T15:13:53+03:00

Эксперты видят для этого не менее трех причин

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В 2019-м продажи новых автомобилей могут резко упасть. Об этом говорят сами автодилеры и уже готовятся к трудным временам.

В первом квартале 2019-го продажи новых автомобилей в России могут упасть на 10-15%. Эксперты связывают это с грядущим подорожанием новых машин. А они однозначно вырастут в цене.

Причин сразу несколько. Во-первых, потому что с нового года НДС увеличится с 18% до 20%, и автопроизводители наверняка включат эти издержки в стоимость авто. Во-вторых, грядет увеличение ставок по кредитам. Сейчас почти половину машин люди покупают в кредит.

В-третьих, на следующий год не продлили сразу несколько госпрограмм по стимулированию авторынка, такие как «утилизация» и trade-in. Если в 2017-м на эти цели выделяли выделено 62,3 миллиарда рублей, в 2018-м - 34,4 миллиарда, то в 2019-м планируют направить лишь 10 миллиардов. Новые меры поддержки спроса пока не планируют.

Кроме того, россияне в последние годы активно обновили свой автопарк, и критической необходимости менять машины, уже нет. Да и свободных денег у населения не так много.

Впрочем, в стратегии развития автопрома на 2019-й год все равно предусмотрен рост рынка на 5-8%. Но это гораздо ниже, чем в этом и в прошлые годы, пишет газета "Известия".