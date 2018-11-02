2018-11-02T15:28:48+03:00
В мире

Президент Туркмении поднял золотой гриф от штанги под аплодисменты министров

Политик продемонстрировал свою физическую форму прямо на заседании правительства [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Туркмении поднял золотой гриф от штанги под аплодисменты министровПрезидент Туркмении поднял золотой гриф от штанги под аплодисменты министровФото: кадр с видео
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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов продемонстрировал свою физическую форму прямо на заседании правительства, посвященном чемпионату мира по тяжелой атлетике, который проходит в республике с 1 по 10 ноября.

Глава государства решил показать собравшимся навыки штангиста после того, как ему вручили приглашение на церемонию открытия турнира и памятные знаки, в том числе золотой гриф для штанги. Так, политик поднял этот гриф над головой так, как это делают профессиональные штангисты, только в его случае блинов на металлическом стержне не было.

Действия президента члены правительства встретили бурными аплодисментами.

Золотая штанга президента Туркмении.

Кстати, отметим, Бердымухамедов уже не раз удивлял общественность. К примеру, недавно он зачитал рэп собственного сочинения вместе с внуком. Как сообщал сайт kp.ru, композиция получила название «Спортивный Туркменистан».

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