Центробанк начал борьбу со схемой обналички через малый бизнес

2 Нояб. 15:36 2018-11-02T15:36:35+03:00

В случае, если сумма махинаций компании составляет от 1 млрд руб, регулятор имеет право отозвать лицензию

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Центробанк начал борьбу с предприятиями малого бизнеса, торгующими наличной выручкой.

В мае текущего года регулятор выяснил, что на продажу наличных денег приходится 29% транзитных операций повышенного риска. В 2017 году банки провели подозрительных операций на 422 млрд рублей, среди них незаконное обналичивание на сумму 326 млрд рублей.

В последствии малые предприятия стали использоват для обналичивания валют автосалоны, магазины и оптово-розничные рынки. Отмечается, что тренд изменился в сторону малого и микробизнеса. Компаним проводят операции путем распределения сумм между несколькими торговцами.

Как происходит процесс?

Нуждающиеся в наличных средствах компании через подставные фирмы переводят торговым точкам безналичные средства. Малые компании осуществляют оплату безналом с поставщиками товаров и получают наличные, которые не поступают в банк и не отражается в отчетности. Их продают обратно нуждающимся в наличности компаниям.

Как определить такие компании?

По несовпадению оснований по зачислению средств нелегальной компании и их списанию.

В основном, это малые компании, зарегистрированные после 1 января 2016 года, их налоговая нагрузка не превышает 2%.

В каких случаях появляется повод для рассмотрения законности операций?

- При поступлении или списании суммы со счета компании от 1 млн руб. в день.

Когда деньги якобы предназначены для оплаты автомобилей и запчастей, табачных изделий, продовольственных продуктов, непродовольственных товаров.

- Если средства переводятся производителям или оптовым продавцам.

Что происходит при обнаружении махинаций?

В случае, если компания попадет под подозрение ЦБ, она обязана на день приостановить операцию. За это время банк проведет расследование.

С октября 2018 года Центробанк будет учитывать объем подобных транзитных операций при установлении их сомнительности.

В случае, если доля таких операций выше 2% от дебетовых оборотов по клиентским счетам или их сумма составляет от 1 млрд руб. за квартал, банк имеет право отобрать лицензию у компании.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что ЦБ ограничит ставки по микрозаймам.