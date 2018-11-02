Центробанк начал борьбу со схемой обналички через малый бизнес
Центробанк начал борьбу с предприятиями малого бизнеса, торгующими наличной выручкой.
В мае текущего года регулятор выяснил, что на продажу наличных денег приходится 29% транзитных операций повышенного риска. В 2017 году банки провели подозрительных операций на 422 млрд рублей, среди них незаконное обналичивание на сумму 326 млрд рублей.
В последствии малые предприятия стали использоват для обналичивания валют автосалоны, магазины и оптово-розничные рынки. Отмечается, что тренд изменился в сторону малого и микробизнеса. Компаним проводят операции путем распределения сумм между несколькими торговцами.
Как происходит процесс?
Нуждающиеся в наличных средствах компании через подставные фирмы переводят торговым точкам безналичные средства. Малые компании осуществляют оплату безналом с поставщиками товаров и получают наличные, которые не поступают в банк и не отражается в отчетности. Их продают обратно нуждающимся в наличности компаниям.
Как определить такие компании?
По несовпадению оснований по зачислению средств нелегальной компании и их списанию.
В основном, это малые компании, зарегистрированные после 1 января 2016 года, их налоговая нагрузка не превышает 2%.
В каких случаях появляется повод для рассмотрения законности операций?
- При поступлении или списании суммы со счета компании от 1 млн руб. в день.
Когда деньги якобы предназначены для оплаты автомобилей и запчастей, табачных изделий, продовольственных продуктов, непродовольственных товаров.
- Если средства переводятся производителям или оптовым продавцам.
Что происходит при обнаружении махинаций?
В случае, если компания попадет под подозрение ЦБ, она обязана на день приостановить операцию. За это время банк проведет расследование.
С октября 2018 года Центробанк будет учитывать объем подобных транзитных операций при установлении их сомнительности.
В случае, если доля таких операций выше 2% от дебетовых оборотов по клиентским счетам или их сумма составляет от 1 млрд руб. за квартал, банк имеет право отобрать лицензию у компании.
Напомним, ранее kp.ru сообщал, что ЦБ ограничит ставки по микрозаймам.