Компания Apple отнесла Россию к слабым рынкам

2 Нояб. 15:38 2018-11-02T15:38:29+03:00

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Оценку положения Apple в мире глава корпорации Тим Кук дал в интервью агентству Reuters. Он заявил, что рынок «яблочной» техники в России находится не в лучшем положении. По словам Кука, слабые показатели наблюдаются в России, а также Бразилии, Индии и Турции.

Глава корпорации отметил, что за первый квартал текущего финансового года (с 1 октября по 31 декабря) компания ожидает выручку в $89-93 млрд из-за традиционно прибыльного сезона новогодних праздников.

В прошлом квартале Apple удалось заработать $62,9 млрд, что примерно на 20% выше показателя предыдущего года. При этом компании удалось продать 46,9 млн смартфонов iPhone.