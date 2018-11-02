2018-11-02T15:50:30+03:00
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Глава ГИБДД России Михаил Черников: По вине водителей без прав в прошлом году погибли 4 тысячи человек

Это каждый пятый случай летального исхода в ДТП
Антон КОЧЕЛАЕВ
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Об этом в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» заявил глава ГИБДД РФ Михаил ЧерниковОб этом в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» заявил глава ГИБДД РФ Михаил ЧерниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Каждая пятая смерть в ДТП в России – на совести человека без прав. Об этом в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников. По его данным, всего в 2017 году аварии унесли жизни 19 тысяч человек. По вине тех, кто сел за руль, будучи лишенным прав или вовсе их не имея, произошли 32 тысячи ДТП, в которых погибли 4 тысячи россиян.

Говоря о планах по дальнейшему снижению аварийности (в 2004-м на дорогах России погибли 36 тысяч человек), Михаил Черников сообщил, что МВД предложило оборудовать на дорогах страны 500 площадок, на которых водители могли бы отдыхать в пути. «Мы прорабатываем возможность разместить на каждом таком пункте медицинского работника. И, конечно, сотрудника Госавтоинспекции, которому можно сообщать информацию о ситуации на дороге», - добавил Черников.

Основной задачей в рамках работы по снижению аварийности и смертности на дорогах России руководитель Государственной инспекции безопасности дорожного движения назвал формирование правового сознания участников дорожного движения. «Причиной 85% ДТП в стране становится человеческий фактор», - заявил Черников.

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