2 Нояб. 15:56 2018-11-02T15:57:28+03:00

Россия может подвинуть США и НАТО в Средиземном море Фото: REUTERS

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Россия провела масштабные учения «Океанский щит». Министр обороны РФ отметил, что такие учения будут проводиться ежегодно, кроме того, будет создана «межфлотская группировка ВМФ России, которая способна «автономно решать широкий круг задач с учетом меняющейся обстановки».

- Учения повысят профессионализм моряков. За 90-е и 2000-е годы у нас была большая просадка в обучении командиров кораблей океанской зоны, дальней морской зоны, ближней морской зоны, - отмечает военный аналитик, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин в.

У «Океанского щита» есть еще один плюс – США и НАТО придется потесниться в Средиземном море.

Америка давно считает данную акваторию «своей вотчиной».

- Регулярные учения у берегов Сирии позволят заявить России, что гегемония США, НАТО и в целом Запада заканчивается, - цитирует ФАН слова эксперта.