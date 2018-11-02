Путин: на Кубе разместят наземную станцию ГЛОНАСС

2 Нояб. 16:29 2018-11-02T16:29:59+03:00

Началась подготовка к размещению российской навигационной системы на Острове Свободы

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Владимир Путин объявил о размещении наземной системы ГЛОНАСС во время переговоров с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом.

По словам главы государства, подготовка к открытию наземной станции уже стартовала.

«Идет подготовка к размещению на Кубе наземной станции российской системы ГЛОНАСС», - сообщил президент.

Также Владимир Путин указал, что на данный момент Россия помогает Кубе в развитии транспортной инфраструктуры.

«Сегодня мы говорили об обновлении кубинской железнодорожной сети, что в будущем увеличит пассажиропоток в стране в три раза, а грузопоток — вдвое», - заявил Путин.

Стоит сказать, что ГЛОНАСС — российская система спутниковой навигации. Основой системы служат 26 спутников, движущихся над поверхностью земли в трех орбитальных плотностях. Принцип ее работы аналогичен американской системе навигации GPS.