2018-11-02T16:43:41+03:00
Общество

В Росавиации объяснили возвращение самолета Air France в Париж

Как выяснилось, у лайнера не было разрешения на вход в воздушное пространство РФ
Дарья ИВАШКИНА
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Самолет авиакомпании Air FranceСамолет авиакомпании Air FranceФото: REUTERS
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В Росавиации прокомментировали ситуацию с пассажирским самолетом французской авиакомпании Air France, который 1 ноября выполнял рейс из Парижа в Хошимин, но после шести часов полета был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Как оказалось, виной всему стало отсутствие у лайнера разрешения на вход в воздушное пространство РФ.

Как отметили в Федеральном агентстве воздушного транспорта, когда воздушное судно пролетало над Белоруссией, российские диспетчеры предупредили его экипаж о том, что у них нет разрешения, и даже предложили оперативно решить эту проблему. Однако пилоты решили прекратить выполнение рейса и вернуться в Париж.

При этом в Росавиации подчеркнули, что ранее маршрут рейса AF 258 Париж-Хошимин не проходил через российское воздушное пространство, но 1 ноября был значительно изменен. Между тем французская сторона не предупреждала об этом. «Скорее всего, данная ситуация возникла в результате сбоя в программном обеспечении полетов авиакомпании AirFrance», - сказал представитель Росавиации «Интерфаксу».

Напомним, о ситуации с самолетом Air France ранее сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на пассажирку проблемного рейса.

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