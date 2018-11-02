2018-11-02T17:20:05+03:00
Политика

Украина рискует лишиться 5 тысяч гектаров земли в пользу Польши

Эрозия берега реки Западный Буг может уменьшить территорию незалежной
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments11
Польша может завладеть территориями Украины близ реки Западный БугПольша может завладеть территориями Украины близ реки Западный БугФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Отсутствие должного ухода за береговой линией реки Западный Буг приводит к смещению границы между Польшей и Украиной. К такому выводу пришли сотрудники украинской Госаудитслужбы.

Согласно отчету ведомства, в ближайшем будущем Украина может потерять около 5 тысяч гектаров земли.

«Из-за отсутствия финансирования на осуществление руслорегулирующих и берегоукрепительных мероприятий на пограничных участках реки Западный Буг наблюдаются процессы береговой эрозии, что может привести к отчуждению 5 тыс. га земель, так как граница между Украиной и Республикой Польша проходит посередине плеса реки», - сообщается в отчете.

По данным портала 112.ua, размер возможных убытков составляет больше 862 млн гривен.Такая же участь может ждать территории, по которым протекают реки Тиса, Днестр, Сож, Прут, Сучава и других. Общая стоимость берегоукрепления оценивается в 2 млрд гривен.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24