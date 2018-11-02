Лидер группы Ramsstein рассказал о своем отношении к творчеству Высоцкого и Булгакова

2 Нояб. 17:18 2018-11-02T17:18:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Лидер немецкой группы Ramsstein Тилль Линдеманн рассказал о своих любимых русских писателях. По его словам, в школе он не любил читать, поэтому учителям приходилось заставлять его это делать «из-под палки».

Но, со временем, артист переосмыслил свое отношение к литературе, заново открыл её для себя. Своим любимым русским писателем он называет автора «Мастера и Маргариты», Михаила Булгакова, а любимым поэтом — Владимира Высоцкого.

«Он очень мощный», - так Линдеманн охарактеризовал творчество поэта в интервью РИА Новости.

Напомним, с нашей страной Тилля связывает не только любовь к литературе. Поклонники уже давно заметили, что немецкий музыкант с особой нежностью относится к певице Светлане Лободе. Так, на днях, как сообщал сайт kp.ru, cолист группы Rammstein забрал Лободу из больницы после экстренной госпитализации. Пара сразу направилась в один из московских ресторанов, где отпраздновала выздоровление артистки.