В Москве задержали подростка, подозреваемого в изготовлении бомбы

2 Нояб. 18:40 2018-11-02T18:40:41+03:00

По некоторым данным, молодой человек был связан с 17-летним подрывником из Архангельска

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В пятницу, 2 ноября, появилась информация о задержании в Москве 16-летнего подростка, подозреваемого в изготовлении взрывного устройства. По некоторым данным, в квартире, расположенной в доме на улице Свободы на северо-западе столицы, в которой проживал молодой человек, правоохранители нашли самодельную бомбу и компоненты для ее изготовления.

Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах, в настоящее время с задержанным проводятся следственные действия.

Также собеседник агентства рассказал, как стражи порядка вышли на молодого человека. Как оказалось, в ходе расследования уголовного дела о взрыве в здании ФСБ в Архангельске выяснилось, что 17-летний подрывник связывался с московским подростком.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 31 октября взрыв прогремел у входа в архангельское управление ФСБ. В результате инцидента три сотрудника службы получили ранения различной степени тяжести. При этом погиб лишь зачинщик преступления - устроивший самоподрыв студент техникума.