Турция отменила санкции против двух американских министров

2 Нояб. 18:43 2018-11-02T18:43:11+03:00

Запреты были сняты с министра юстиции и министра внутренней безопасности

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Турецкие власти приняли решение снять санкции с министра юстиции Джеффа Сешнсе и министра внутренней безопасности Кирстьена Нильсена.

Информацию об этом 2 ноября сообщила представитель МИД Турции Хами Аксой.

«После решения Министерства финансов США о снятии санкций с министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и турецкого министра юстиции Абдулхамита Гюля Анкара также отменила санкции в отношении министра юстиции США Джеффа Сешнса и министра внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен”, - объявил Аксой.

Теперь данные чиновники смогут беспрепятственно въезжать на территорию Турции.

Напомним, что Министерство финансов США 1 августа ввело санкции в отношении министра юстиции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

Такое решение было принято после того, как вернуться на родину не смог американский пастор Эндрю Брансон, которого обвинили в причастности к попытке госперевороту в Турции в 2016 году.