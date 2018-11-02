2018-11-02T19:04:35+03:00
Политика

США пригрозили SWIFT санкциями за связь с Ираном

Министр финансов Стивен Мнучин рассказал журналистам о мерах воздействия на банковскую систему передачи информации
Алена Басавина
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США готово ввести санкции против SWIFTСША готово ввести санкции против SWIFTФото: REUTERS
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США намерено применить санкции против SWIFT за сотрудничество с Ираном. Об этом в телефонном брифинге для представителей СМИ заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Чиновник рассказал, что такие меры ждут банковскую система передачи информации и совершения платежей за передачу данных иранским финансовым организациям, находящимися под санкциями.

"Мы уведомляли SWIFT, что минфин будет решительно использовать свои полномочия, по мере необходимости, с целью продолжать интенсивное экономическое давление на иранский режим, а также что SWIFT может подпасть под действие санкций США, если будет предоставлять услуги передачи сообщений о финансовых операциях находящимся под [американскими] санкциями определенным иранским финансовым учреждениям", - сообщил министр.

Отметим, что ранее замглавы МИД Ирана рассказал, что Тегеран не исключает создание системы обхода американских санкций, параллельной SWIFT.

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