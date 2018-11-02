2 Нояб. 19:07 2018-11-02T19:42:44+03:00

В РПЦ ответили на заявление Константинополя о «ликвидации» Украинской православной церкви Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали заявление архиепископа Телмисского Иова (Гечи) об «отмене» на Украине Московского патриархата.

Так, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков обеспокоился состоянием душевного здоровья представителя Константинополя. Как заявил священник, подобные высказывания заставляют сомневаться в адекватности говорящего. Другим же объяснением, по мнению Волкова, может быть разве что низкая образованность оратора.

«- Это очень тревожное заявление архиепископа Иова. Мы серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья. При необходимости мы готовы помочь собрату с лечением или с направлением его на обучение в одну из семинарий нашей церкви», - заявил иерей Александр Волков "КП".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее архиепископ Телмисский заявил о том, что «с канонической точки зрения» Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) «больше не существует».