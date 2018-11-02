Эксперты: В новом году в России вырастут цены на интернет

2 Нояб. 19:18 2018-11-02T19:19:27+03:00

Эксперты предрекают рост цен на интернет в 2019 году в России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если сейчас средняя стоимость домашнего интернета в месяц составляет 347 рублей, то в 2019 году она повысится как минимум на 50 рублей

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С нового года цены на интернет в России вырастут. Об этом говорят эксперты, опрошенные Mail Hi-Tech.

Связано это в первую очередь с «законом Яровой». Ведь теперь операторы должны хранить трафик своих абонентов 30 суток, а для этого им понадобятся дорогостоящие хранилища. Кроме этого НДС повышается до 20%, а следовательно и расходы провайдеров возрастают.

- Ни один оператор не может работать в убыток. Произошли и ожидаются события, которые оказывают негативное влияние на бизнес, - сообщил изданию собеседник в крупном провайдере.

Немаловажной причиной также является подорожание стоимости основных валют, что традиционно ведет к удорожанию товаров и услуг. Доллар США поднялся с начала года на 15%, евро — на 10%.

Если сейчас средняя стоимость домашнего интернета в месяц составляет 347 рублей, то в 2019 году она повысится как минимум на 50 рублей и составит 400 рублей. Такую статистику прогнозируют в агентстве TelecomDaily.

КСТАТИ

Сколько платят за интернет в других странах

По данным консалтинговой компании BDRC Continental, В США за интернет в среднем платят 66 долларов в месяц, что в переводе на рубли составит более 4300 рублей. В Великобритании немного меньше — 2600 рублей.

Больше всего не повезло жителям Буркина-Фасо, в Западной Америке. Там цена на интернет составляет 950 долларов — более 62 000 рублей. Такой космический ценник связан с недостатком каналов связи на континенте.