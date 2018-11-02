2018-11-02T19:21:05+03:00
Общество

Военный эксперт Владимир Неелов арестован по подозрению в госизмене

Подозреваемого доставили в СИЗО «Лефортово»
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments43
Владимир Неелов занимался изучением особенностей ведения войнВладимир Неелов занимался изучением особенностей ведения войнФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Российского военного эксперта арестовали по решению Лефортовского суда. Владимир Неелов оказался под подозрением в государственной измене.

По данным ТАСС, задержание эксперта "Центра стратегической конъюнктуры" прошло в пятницу, 2 ноября.

"Постановлением Лефортовского суда от 26 октября в отношении Неелова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он находится в СИЗО "Лефортово", - сказал собеседник агентства. Информация о сроках ареста пока не сообщается.

Известно, что Владимир Неелов получил известность благодаря своим комментариям о деятельности частных военных компаний.

Он окончил факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Активно занимался изучением особенностей ведения современных войн, изучал военные доктрины и стратегии, опубликовал ряд работ в сфере военно-политического анализа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали ТЦ «Ереван Плаза»
Россия назвала план Украины по контролю Черного моря «перетягиванием каната»
Полиция задержала рецидивиста, подозреваемого в убийстве женщины и ребенка на севере Москвы
Экс-главе юстиции Монако предъявили обвинение в рамках дела Рыболовлева
Песков прокомментировал решение США выйти из ДРСМД
Ученые создали гель для заживления ран без шрамов
Кокорину и Мамаеву сократили время посещения спортзала в СИЗО
Полиция установила личность стрелявшего в баре в Калифорнии
Кудрин видит риск падения реальных доходов населения
Участницу группы "Serebro" срочно госпитализировали перед концертом
Эксперты назвали страну, которая станет самой популярной у туристов к 2030 году
Глава ФСБ прокомментировал ситуацию с ключами шифрования Telegram
Полиция не исключает версию теракта при стрельбе в баре в Калифорнии
В ООН заявили, что санкции США против Ирана портят жизнь мирному населению
Глава ФСБ рассказал об обмене информацией с ЦРУ и ФБР
Украинских школьников учат доблести на примере нацистов
Болтон назвал промежуточные выборы в конгресс США самыми безопасными в истории
Все специалисты Череповецкой ГРЭС будут трудоустроены
В школах могут появиться предметы по финансовой грамотности