Военный эксперт Владимир Неелов арестован по подозрению в госизмене

2 Нояб. 19:21 2018-11-02T19:21:05+03:00

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Российского военного эксперта арестовали по решению Лефортовского суда. Владимир Неелов оказался под подозрением в государственной измене.

По данным ТАСС, задержание эксперта "Центра стратегической конъюнктуры" прошло в пятницу, 2 ноября.

"Постановлением Лефортовского суда от 26 октября в отношении Неелова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он находится в СИЗО "Лефортово", - сказал собеседник агентства. Информация о сроках ареста пока не сообщается.

Известно, что Владимир Неелов получил известность благодаря своим комментариям о деятельности частных военных компаний.

Он окончил факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Активно занимался изучением особенностей ведения современных войн, изучал военные доктрины и стратегии, опубликовал ряд работ в сфере военно-политического анализа.