МИД РФ: церковный раскол создаст дополнительные проблемы для русскоязычных верующих

2 Нояб. 19:50 2018-11-02T19:50:42+03:00

При этом в дипведомстве пообещали «содействовать в решении возникающих вопросов»

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В МИД РФ прокомментировали наблюдаемый в настоящее время церковный раскол. Как заметил глава департамента по работе с соотечественниками за рубежом (ДРС) Олег Мальгинов, раскол в православии может осложнить положение русскоязычных верующих на территориях, входящих в юрисдикцию Константинопольского патриархата.

«Станет ли раскол дополнительной проблемой для наших верующих соотечественников? Безусловно. Наши верующие соотечественники ждут слов патриарха, будем содействовать в решении возникающих вопросов», - сказал Мальгинов в интервью ТАСС.

При этом директор ДРС российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что положение наших соотечественников «зависит не столько от церковного раскола, сколько от политики властей того или иного государства».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11 октября синод Вселенского патриархата объявил о решении выдать церкви Украины томос об автокефалии. Таким образом, было отменено решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.