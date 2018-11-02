В Госдуме поддержали возвращение военной разведке названия ГРУ

2 Нояб. 20:10 2018-11-02T20:13:07+03:00

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В Госдуме прокомментировали предложение президента РФ Владимира Путина вернуть военной разведке названия ГРУ. Так, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой поддержал эту инициативу и выразил мнение, что возвращение старого названия прибавит «гордости и традиционализма» нашим военным разведчикам.

«Если вдруг это будет не Главное управление, а Главное разведывательное управление, то, конечно, это прибавит и гордости, и традиционализма людям, которые там работают», - сказал депутат.

При этом Луговой выразил надежду на то, что когда-нибудь и ФСБ будет переименована в КГБ. Это, как считает политик, прибавило бы «мощи» российским спецслужбам. «Я бы, кстати говоря, и ФСБ переименовал бы в КГБ. Будем надеяться, что когда-нибудь это произойдет… Просто потому что я сторонник традиционных ценностей и сторонник такого традиционализма и консерватизма», - пояснил Андрей Луговой РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу, 2 ноября, в Театре российской армии на мероприятии, посвященном 100-летию Главного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России, предложил вернуть российской военной разведке название ГРУ.