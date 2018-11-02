2018-11-02T20:34:51+03:00
Происшествия

В Тюмени автомобиль сбил семерых пешеходов

По словам очевидцев, в результате четверых пострадавших пришлось госпитализировать
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Машина не вписалась в поворот, снесла ограждения и наехала на группу людей у светофора. Фото прислано очевидцем.Машина не вписалась в поворот, снесла ограждения и наехала на группу людей у светофора. Фото прислано очевидцем.
Изменить размер текста:

В пятницу, 2 ноября, в Тюмени автомобиль сбил семерых пешеходов, которые в тот момент стояли на тротуаре и ждали разрешающего сигнала светофора, чтобы перейти дорогу. Инцидент произошел около 20:00 по местному времени (18:00 мск) на улице Герцена.

По словам очевидцев, Hyundai Solaris не вписался в поворот, снес ограждения и наехал на группу людей. Причем, как утверждают свидетели ДТП, четверых пострадавших пришлось госпитализировать.

Автомобиль сбил семерых пешеходов, которые в тот момент стояли на тротуаре и ждали разрешающего сигнала светофора. Фото прислано очевидцем.

Автомобиль сбил семерых пешеходов, которые в тот момент стояли на тротуаре и ждали разрешающего сигнала светофора. Фото прислано очевидцем.

Между тем источник ТАСС в Госавтоинспекции России уточнил, что водитель иномарки совершила наезд на пешеходов «на регулируемом перекрестке при совершении левого поворота на разрешающий сигнал светофора».

Кстати, отметим, это далеко не первый подобный случай. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в августе в Подмосковье автобус сбил людей, переходивших дорогу по зебре. Тогда два человека в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В УПЦ напомнили Константинополю о том, что его не существует более 500 лет
В Госдуме поддержали возвращение военной разведке названия ГРУ
МИД РФ: церковный раскол создаст дополнительные проблемы для русскоязычных верующих
МИД РФ: «Белые каски» являются частью террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*
Военный эксперт Владимир Неелов арестован по подозрению в госизмене
Эксперты: В новом году в России вырастут цены на интернет
В РПЦ ответили на заявление Константинополя о «ликвидации» Украинской православной церкви
США пригрозили SWIFT санкциями за связь с Ираном
Турция отменила санкции против двух американских министров
В Москве задержали подростка, подозреваемого в изготовлении бомбы
В Твери откроется Ассамблея Русского мира
Две страховые компании лишились лицензий ЦБ
Путин заявил о росте конфликтного потенциала в мире
Brussels Airlines отказалась работать с российскими самолетами SSJ-100
Пограничная служба заподозрила четверых чехов в пересечении российско-финской границы
США внесут в санкционный список более 700 компаний из Ирана
Путин предложил вернуть название ГРУ для военной разведки РФ
На купюре 50 фунтов стерлингов хотят разместить Стивена Хокинга
В Госдуме заявили, что работающие депутаты не имеют права на пенсионные надбавки
Украина рискует лишиться 5 тысяч гектаров земли в пользу Польши
Лидер группы Ramsstein рассказал о своем отношении к творчеству Высоцкого и Булгакова
В Египте боевики обстреляли два автобуса с христианами-коптами
Госдума предлагает создать кибердружину, чтобы следить за порядком в интернете
Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа в Париже будет краткой
В Константинопольском патриархате подтвердили смену названия церкви на Украине
Стало известно, который издал «мяукающий» звук во время «Формулы -1»
В Росавиации объяснили возвращение самолета Air France в Париж
Путин: на Кубе разместят наземную станцию ГЛОНАСС