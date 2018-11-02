СЕГОДНЯ 20:34 2018-11-02T20:34:51+03:00

Машина не вписалась в поворот, снесла ограждения и наехала на группу людей у светофора. Фото прислано очевидцем.

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В пятницу, 2 ноября, в Тюмени автомобиль сбил семерых пешеходов, которые в тот момент стояли на тротуаре и ждали разрешающего сигнала светофора, чтобы перейти дорогу. Инцидент произошел около 20:00 по местному времени (18:00 мск) на улице Герцена.

По словам очевидцев, Hyundai Solaris не вписался в поворот, снес ограждения и наехал на группу людей. Причем, как утверждают свидетели ДТП, четверых пострадавших пришлось госпитализировать.

Автомобиль сбил семерых пешеходов, которые в тот момент стояли на тротуаре и ждали разрешающего сигнала светофора. Фото прислано очевидцем.

Между тем источник ТАСС в Госавтоинспекции России уточнил, что водитель иномарки совершила наезд на пешеходов «на регулируемом перекрестке при совершении левого поворота на разрешающий сигнал светофора».

Кстати, отметим, это далеко не первый подобный случай. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в августе в Подмосковье автобус сбил людей, переходивших дорогу по зебре. Тогда два человека в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию.