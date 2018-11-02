2018-11-02T21:15:42+03:00
В мире

Советник Трампа опроверг информацию о подготовке торговой сделки с Китаем

В настоящее время правительство США «занимаемся штатным, рутинным рассмотрением уже сформулированных вопросов»
Дарья ИВАШКИНА
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Главный экономический советник президента США Лоуренс КудлоуГлавный экономический советник президента США Лоуренс КудлоуФото: REUTERS
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Главный экономический советник президента США Лоуренс Кудлоу опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения о подготовке Вашингтоном торговой сделки с Пекином. По его словам, американское правительство не получало никакого поручения, связанного с подготовкой проекта соглашения с Китаем.

Как заверил Кудлоу, Соединенные Штаты и КНР далеко «не в шаге от сделки». «Какого-то массированного движения к сделке с Китаем нет», - сказал помощник американского лидера в интервью телекомпании CNBC.

При этом главный экономический советник Дональда Трампа отметил, что в настоящее время правительство США «занимаемся штатным, рутинным рассмотрением уже сформулированных вопросов».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 2 ноября, агентство Bloomberg распространило информацию о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил начать разработку торгового соглашения с Китаем.

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