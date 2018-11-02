Трамп анонсировал новые санкции против Ирана в стиле «Игры престолов»

СЕГОДНЯ 21:39 2018-11-02T21:39:53+03:00

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В пятницу, 2 ноября, президент США Дональд Трамп весьма оригинально анонсировал введение новых санкций против Ирана.

Американский лидер опубликовал в своем Twitter постер в стиле популярного сериала «Игра престолов»: на нем изображен сам глава Соединенных Штатов, а поверх его фото идет надпись «Санкции близко», которая является отсылкой к слогану «Игры престолов» - «Зима близко». При этом на снимке указана дата 5 ноября - как ожидается, именно в этот день вступит в силу второй пакет санкций США против Ирана.

Фото: twitter.com/@realDonaldTrump

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 2 ноября, министр финансов США Стивен Мнучин объявил о том, что в ближайший понедельник его ведомство расширит санкционный список по Ирану, добавив в него 700 компаний из этой исламской республики. Как отмечалось, речь идет в том числе о 400 организациях, которые ранее были выведены из-под санкций в соответствии с ядерным соглашением 2015 года.