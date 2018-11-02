2018-11-02T22:04:45+03:00
В мире

Трамп пригрозил открыть огонь по мигрантам на границе США

Как заявил американский лидер, военные будут стрелять по беженцам, если те начнут бросать камни
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В пятницу, 2 ноября, президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные будут стрелять в мигрантов на мексиканской границе, если те начнут закидывать их камнями. С таким предупреждением глава Соединенных Штатов обратился к каравану беженцев из Гондураса, который в настоящее время направляется к южной границе США.

При этом Трамп выразил надежду на то, что до применения огнестрельного оружия дело не дойдет.

«Я надеюсь, что этого не произойдет. Но если они (мигранты) начнут кидать в них камни, как они это делали в Мексике, когда бросали их в мексиканских военных <...> мы будем рассматривать это как оружие <...> Они хотят бросать камни в наших военных - наши военные дадут отпор», - приводит слова хозяина Белого дома телеканал CBS.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 18 октября караван мигрантов из Гондураса, численность которого составляет приблизительно семь тысяч человек, достиг границ Мексики. Все эти люди надеются получить убежище в Америке.

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