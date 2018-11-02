2018-11-02T23:26:32+03:00
Общество

Суд арестовал замглавы подмосковного Красногорска по делу о взятке

Дмитрий Феоктистов пробудет в СИЗО до конца декабря
Дарья ИВАШКИНА
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Суд арестовал замглавы подмосковного Красногорска по делу о взяткеСуд арестовал замглавы подмосковного Красногорска по делу о взяткеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу, 2 ноября, Бабушкинский суд Москвы арестовал замглавы подмосковного Красногорска по земельно-имущественным отношениям Дмитрия Феоктистова, подозреваемого во взяточничестве. Как стало известно, фигуранта дела о получении взятки в особо крупном размере отправили в следственный изолятор до конца декабря.

«Суд отправил в СИЗО Феоктистова до конца декабря», - сказали в суде ТАСС.

Другие подробности дела не сообщаются.

Между тем стоит отметить, что взяточничество является наиболее характерной и распространенной формой коррупции. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в конце октября Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, которого также обвиняют в получении крупной взятки. Кстати, буквально за день до этого Горбунова задержали прямо в московском аэропорту «Шереметьево» при попытке покинуть страну.

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