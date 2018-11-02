Суд арестовал замглавы подмосковного Красногорска по делу о взятке
В пятницу, 2 ноября, Бабушкинский суд Москвы арестовал замглавы подмосковного Красногорска по земельно-имущественным отношениям Дмитрия Феоктистова, подозреваемого во взяточничестве. Как стало известно, фигуранта дела о получении взятки в особо крупном размере отправили в следственный изолятор до конца декабря.
«Суд отправил в СИЗО Феоктистова до конца декабря», - сказали в суде ТАСС.
Другие подробности дела не сообщаются.
Между тем стоит отметить, что взяточничество является наиболее характерной и распространенной формой коррупции. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в конце октября Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, которого также обвиняют в получении крупной взятки. Кстати, буквально за день до этого Горбунова задержали прямо в московском аэропорту «Шереметьево» при попытке покинуть страну.