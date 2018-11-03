2018-11-03T00:19:27+03:00
Политика

Евросоюз считает санкции России против Украины необоснованными

Об этом заявили в представительстве ЕС в Киеве, призвав избегать шагов, которые могут обострить ситуацию
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Евросоюз считает необоснованными санкции России против УкраиныЕвросоюз считает необоснованными санкции России против УкраиныФото: REUTERS
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В Евросоюзе считают решение России ввести ответные санкции против Украины необоснованным.

«Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских лиц и компаний является необоснованным», - заявил представитель пресс-службы представительства ЕС в Киеве.

Он добавил, что «необходимо избегать шагов, направленных на обострение ситуации и подрывающих поиск решения ради восстановления территориальной целостности Украины», передает Интерфакс.

Как сообщал сайт kp.ru, в четверг, 1 ноября, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины. В частности, в черный список попали спикер Верховной рады Андрей Парубий, лидер Радикальной партии незалежной Олег Ляшко, экс-премьеры соседней страны Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, а также старший сын украинского лидера Алексей Порошенко.

Напомним, ранее 22 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах против Украины. В соответствии с документом, правительству поручено разработать ответные санкции на «недружественные и противоречащие международному праву» действия Киева.

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