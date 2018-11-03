2018-11-03T00:53:30+03:00
Политика

Украинские СМИ сообщили, что с липецкой фабрики Roshen вывезли оборудование

По их данным, технику для производства и упаковки конфет перевезли из Липецка в Киев еще в январе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Корпорация Roshen принадлежит президенту Украины Петру ПорошенкоКорпорация Roshen принадлежит президенту Украины Петру ПорошенкоФото: REUTERS
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Принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко корпорация Roshen вывезла в Киев оборудование арестованной кондитерской фабрики в Липецке. Об этом рассказали в программе «Грошi» («Деньги») на телеканале «1+1».

По данным украинских журналистов, два груза с оборудованием для производства и упаковки конфет общей стоимостью около десяти миллиардов гривен (более 23 миллиардов рублей) отправили из Липецка еще 17 и 25 января, а позже доставили на адрес киевского офиса Roshen.

В сюжете уточнили, что ранее в марте 2016 года с фабрики вывезли холодильники, теплообменники и насосы, а в 2015 году на Украину отправили потоковые и упаковочные линии. В качестве доказательства авторы программы показали в эфире таможенные документы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, фабрика Roshen работала в Липецке 16 лет. И хоть Порошенко неоднократно обещал ее продать, предприятие так до сих пор никто не купил. В апреле 2015 года имущество липецкой фабрики было арестовано по уголовному делу о мошенничестве в сфере налогов на сумму более 180 миллионов рублей.

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