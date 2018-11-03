Песков: Встреча лидеров стран «нормандской четверки» в Париже не запланирована

3 Нояб. 01:28 2018-11-03T01:40:10+03:00

Ранее в Киеве заявили, что в столице Франции могут пройти переговоры в нормандском режиме

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В графике президента России Владимира Путина во время визита в Париж не запланирована встреча в «нормандском режиме» с лидерами Франции, Германии и Украины.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«В настоящее время таких планов нет», - приводит его слова ТАСС.

Таким образом, официальный представитель Кремля опроверг заявление Киева. Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко объявила, что во французской столице, куда 11 ноября собирается приехать и Петр Порошенко, могут пройти переговоры лидеров стран «нормандской четверки».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, о том, что Владимир Путин принял приглашение главы Пятой республики Эмманюэля Макрона посетить Париж 11 ноября, стало известно еще в октябре. В этот день в столице Франции будет отмечаться столетие окончания Первой мировой войны, и на Елисейских полях пройдут торжественные памятные мероприятия.