2018-11-03T05:18:11+03:00
Политика

Трамп: США открыты для новой ядерной сделки с Ираном

По словам американского лидера, это соглашение будет «более всеобъемлющим» и не позволит Тегерану обзавестись ядерным оружием
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Вашингтон готов заключить с Тегераном новую «всеобъемлющую» ядерную сделку, а пока такой договор не будет подписан, «исторические санкции останутся в силе». Об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа.

«Соединенные Штаты остаются открыты для заключения нового, более всеобъемлющего соглашения с Ираном, которое навсегда закроет ему путь к ядерному оружию, будет отвечать всему спектру их злонамеренной деятельности, и которого достоин иранский народ», - подчеркивается в документе.

Кроме того, американский лидер призвал иранские власти «оставить свои ядерные амбиции, изменить свое деструктивное поведение, начать уважать права своего народа, а также вернуться к честным переговорам».

«Мы рассчитываем на поддержку наших союзников в этом стремлении», - цитирует его заявлене ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 2 ноября, министр финансов США Стивен Мнучин объявил о том, что в ближайший понедельник его ведомство расширит санкционный список по Ирану, добавив в него 700 компаний из этой исламской республики. Отмечалось, что речь идет в том числе о 400 организациях, которые ранее были выведены из-под санкций в соответствии с ядерным соглашением 2015 года.

Напомнм, 6 августа глава Дональд Трамп подписал указ о двухэтапном восстановлении санкций против Ирана, а потом его советник по нацбезопасности Джон Болтон объявил, что они будут еще жестче, чем те, которые действовали до заключения ядерной сделки.

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