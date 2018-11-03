2018-11-03T07:17:15+03:00
В мире

Британец, отправивший Терезе Мэй письмо с угрозами, получил 1,5 года тюрьмы

Подозрительное послание премьеру сотрудники почтовой службы перехватили в августе прошлого года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Суд в Лондоне приговорил Винсента Поттера, который в августе прошлого года отправил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй письмо с угрозами, к полутора годам тюрьмы, сообщает агентство Association Press.

Судья Ребекка Пуле заявила, что человек, отправивший запугивающее письмо главе правительства, хотел, чтобы премьер начала опасаться за свои жизнь и здоровье, поэтому злоумышленник заслуживает наказания в виде лишения свободы.

В письме на имя Терезы Мэй, перехваченном сотрудниками почтовой службы, утверждалось, будто бы в конверте с посланием находятся споры сибирской язвы. Однако, как выяснили специалисты, их там не было. Личность отправителя установили по его ДНК на марке, которую он лизнул, чтобы приклеить на конверт. Позже при обыске в доме 60-летнего Винсента Поттера нашли и печатную машинку, на которой было напечатано запугивающее послание премьеру.

Между тем, по данным адвокатов подсудимого, Поттер страдает шизофренией, у него нет никаких политических пристрастий, и он не помнит, что с ним происходило даже в недавнем прошлом. Сам же обвиняемый на суде заявил, что он не знает, что такое сибирская язва.

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