Погода в Москве на 3 ноября 2018 года: в столице будет дождливо, но тепло

3 Нояб. 07:04 2018-11-03T07:04:29+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 3 ноября 2018 года. Как утверждают специалисты, жителей столицы ждут дождливые и теплые выходные. Так, в субботу воздух в мегаполисе прогреется до +6…+8 градусов. При этом в городе будет облачно. Кроме того, дождь, начавший минувшей ночью, должен продолжиться, а местами и усилиться. Ветер же будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

А в ночь на воскресенье, 4 ноября, столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Между тем в темное время суток без осадков также не обойдется.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, этой осенью москвичи могли наслаждаться теплой и солнечной погодой дольше, чем обычно. Так, средняя температура октябрь-2018 в столице составила 7,3 градуса, что на 2,2 градуса выше нормы. Причем в минувшем месяце в мегаполисе было установлено целых два температурных рекорда: 18 октября столбики термометров поднялись до отметки в +18,1 градуса, а 19 октября - до +17 градусов.

Однако в минувшие выходные, 27 и 28 октября, в Москве и Подмосковье выпал первый снег. Правда, он тут же растаял, и пейзаж снова стал осенним.