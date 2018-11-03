Ученый рассказал о влиянии глобального потепления на жизнь россиян

3 Нояб. 08:01 2018-11-03T08:01:54+03:00

По мнению эксперта, в самой непростой ситуации могут оказаться жители таких городов, как Норильск, Уренгой, Надым и Салехард

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Замдиректора по науке Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН Дмитрий Дроздов рассказал, как глобальное потепление, которое продлится как минимум до конца XXI века, скажется на условиях жизни россиян.

Как заметил эксперт, к 2100 году площадь многолетней мерзлоты должна сократиться на 50%, при этом в нашем полушарии ландшафтные границы могут сдвинуться на север примерно на 100-200 километров. Между тем, по заверениям ученого, подобное изменение климата является абсолютно нормальным процессом, к которому «Земля, как биологическая система, приспособилась».

Однако некоторые граждане РФ все же могут оказаться в непростой ситуации. В частности, жителям зоны вечной мерзлоты придется укреплять свои дома, так как повышение температуры грозит снижением прочности грунта, а значит и несущей способности строений. Под угрозой обрушения окажутся многие здания в Норильске, Уренгое, Надыме и Салехарде. А вот в Ставропольском и Краснодарском краях для сельского хозяйства потребуется мощное орошение из-за возможной засухи, передает РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, как глобальное потепление «может сыграть на руку России». Как выяснилось, у Северного морского пути, который преимущественно идет вдоль берегов нашей страны, есть шанс стать вторым «Суэцким каналом».