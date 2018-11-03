В Госдуме прокомментировали слова ярославского депутата об «отмене пенсий»

3 Нояб. 08:46 2018-11-03T08:46:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Госдуме прокомментировали слова члена Ярославской городской думы Дмитрия Петровского, который предложил «отменить пенсии по старости». Как заверил первый замглавы фракции «Единая Россия» в нижней палате российского парламента Андрей Исаев, мнение регионального политика не отражает позицию всей партии.

«Говорить такие вещи мог только безответственный человек», - подчеркнул Исаев.

Также первый заместитель руководителя фракции по законопроектной деятельности добавил, что в нашей стране уже сложилась пенсионная система. По словам политика, некоторое время назад лишь «были изменены ее параметры», при этом выплата пенсий продолжает оставаться важнейшей задачей государства. «Были изменены ее параметры. Но при этом эта система существует, она обеспечивает работу Пенсионного фонда России (ПФР)», - сказал политик РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее депутат ярославского муниципалитета от партии «Единая Россия» Дмитрий Петровский предложил «ликвидировать ПФР» и «отменить пенсии по старости».