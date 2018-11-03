2018-11-03T08:46:34+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали слова ярославского депутата об «отмене пенсий»

Представитель «Единой России» подчеркнул, что мнение регионального политика не отражает позицию всей партии
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments219
В Госдуме прокомментировали слова ярославского депутата об «отмене пенсий»В Госдуме прокомментировали слова ярославского депутата об «отмене пенсий»Фото: Анастасия НОВИКОВА
Изменить размер текста:

В Госдуме прокомментировали слова члена Ярославской городской думы Дмитрия Петровского, который предложил «отменить пенсии по старости». Как заверил первый замглавы фракции «Единая Россия» в нижней палате российского парламента Андрей Исаев, мнение регионального политика не отражает позицию всей партии.

«Говорить такие вещи мог только безответственный человек», - подчеркнул Исаев.

Также первый заместитель руководителя фракции по законопроектной деятельности добавил, что в нашей стране уже сложилась пенсионная система. По словам политика, некоторое время назад лишь «были изменены ее параметры», при этом выплата пенсий продолжает оставаться важнейшей задачей государства. «Были изменены ее параметры. Но при этом эта система существует, она обеспечивает работу Пенсионного фонда России (ПФР)», - сказал политик РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее депутат ярославского муниципалитета от партии «Единая Россия» Дмитрий Петровский предложил «ликвидировать ПФР» и «отменить пенсии по старости».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стала известна причина столкновения фрегата ВМС Норвегии с танкером
В Совфеде пообещали, что Россия не оставит без ответа новые санкции США
США расширили санкции против России по Украине и Крыму
США объявили о новых персональных санкциях против РФ
Михаил Ефремов отреагировал на предложение лишить его звания заслуженного артиста
Набиуллина призвала «не бояться» небольшого роста ключевой ставки
В США заявили, что сохраняют возможность введения санкций за «Северный поток - 2»
Комитет Госдумы поддержал перераспределение акцизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты
Матч Спартак - Глазго Рейнджерс 8 ноября 2018: Макгрегор снова появится в воротах шотландцев
Матч Спартак - Глазго Рейнджерс: Глушаков и Ещенко оказались в запасе на матч Лиги Европы, как и Джикия
Появилось видео с места стрельбы в баре в Калифорнии
Медведев попросил главу РЖД не хвастать достижениями
Назначение нового генсека ОДКБ обсудят 6 декабря в Санкт-Петербурге
В Госдуме рассмотрят законопроект о контроле за денежными операцими
The National Interest: Россия уничтожит США и без новейшего оружия
Житель Англии обнаружил на Google-картах затонувший самолет
Стало известно имя нового главы Фонда кино
В Уфе экс-полицейским предъявили обвинение в изнасиловании девушки-дознавателя