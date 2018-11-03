В США неизвестный ранил одного человека в Дартмутском колледже

3 Нояб. 09:46 2018-11-03T09:46:05+03:00

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В пятницу вечером неизвестный открыл стрельбу в Дартмутском колледже в американском городе Хановер (штат Нью-Гэмпшир), один человек получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Об этом сообщила администрация учебного заведения на странице колледжа в Twitter.

Стрельба произошла в 21.50 по местному времени (04.50 субботы, 3 октября, мск). По данным городского департамента полиции, пострадавший не является студентом колледжа.

В сообщении отмечается, что задержать стрелка пока не удалось, преступник все еще находится на свободе. Сотрудники полиции ведут его поиски, опрашивают свидетелей. Расследование произошедшего продолжается.

Между тем, это уже второй случай стрельбы в США за сутки. Как ранее сообщал сайт kp.ru, неизвестный мужчина открыл огонь по людям в студии для занятия йогой в городе Таллахасси (штат Флорида). Он убил одного и ранил четырех человек, после чего, предположительно, покончил с собой.