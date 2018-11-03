Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллеза в Малайзии

3 Нояб. 09:58 2018-11-03T09:59:38+03:00

В федеральной службе попросили туристов учитывать эту информацию при планировании поездок

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В субботу, 3 ноября, Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке сальмонеллеза в Малайзии и попросил учитывать эту информацию при планировании поездок.

Как заметили в российском надзорном ведомстве, по последним данным, в расположенной в Юго-Восточной Азии стране выявлено в общей сложности 85 случаев заболевания, два из которых закончились смертью пациентов. «По официальному сообщению министерства здравоохранения Малайзии от 11 октября 2018 года, в пяти районах штата Кедах зарегистрировано 85 случаев заболевания сальмонеллезом, два из которых закончились летально, 21 человек госпитализирован», - говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.

Также там отмечается, что причиной заболевания стало употребление в пищу национального блюда «лакса» (разновидность лапши с курицей). Как выяснилось, это блюдо не подвергалось необходимой термической обработке.

СПРАВКА «КП»

Сальмонеллез - острая кишечная инфекция. В большинстве случаев отмечаются следующие симптомы этого заболевания: повышение температуры, боли в животе, тошнота, рвота, общая слабость, головная боль, многократный жидкий водянистый стул.