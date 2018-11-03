Названы самые популярные у одиноких мужчин курорты России
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил, какие российские курорты предпочитают путешествующие в одиночку мужчины.
Как оказалось, наибольшей популярностью у путешественников сильного пола пользуются курорты Крыма: так, возглавила рейтинг Ялта, а второе место заняла Феодосия. Между тем замыкает тройку курортов- лидеров Сочи.
Кроме того, в топ-10 вошли Судак, Алушта, Евпатория, Севастополь, Анапа, Алупка и Геленджик.
Также эксперты выяснили, что одинокие мужчины, как правило, бронируют отдых на период от семи до десяти ночей, при этом они тратят на аренду жилья от 2000 до 2800 рублей в сутки.
Кстати, стоит отметить, что ежегодно в первую субботу ноября (в 2018 году это 3 ноября) отмечается Всемирный день мужчин.