2018-11-03T11:15:33+03:00
Туризм

Названы самые популярные у одиноких мужчин курорты России

Как выяснилось, представители сильного пола предпочитают отдыхать в Крыму и Сочи
Дарья ИВАШКИНА
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Названы самые популярные у одиноких мужчин курорты РоссииНазваны самые популярные у одиноких мужчин курорты РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил, какие российские курорты предпочитают путешествующие в одиночку мужчины.

Как оказалось, наибольшей популярностью у путешественников сильного пола пользуются курорты Крыма: так, возглавила рейтинг Ялта, а второе место заняла Феодосия. Между тем замыкает тройку курортов- лидеров Сочи.

Кроме того, в топ-10 вошли Судак, Алушта, Евпатория, Севастополь, Анапа, Алупка и Геленджик.

Также эксперты выяснили, что одинокие мужчины, как правило, бронируют отдых на период от семи до десяти ночей, при этом они тратят на аренду жилья от 2000 до 2800 рублей в сутки.

Кстати, стоит отметить, что ежегодно в первую субботу ноября (в 2018 году это 3 ноября) отмечается Всемирный день мужчин.

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