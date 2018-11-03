Медведев поприветствовал участников и гостей XII Ассамблеи Русского мира
В субботу, 3 ноября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей XII Ассамблеи Русского мира, которая в настоящее время проходит в Твери.
Как отметил глава российского правительства, фонд «Русский мир» уже на протяжении многих лет поддерживает интерес к русской культуре за рубежом. В частности, благодаря ему во многих странах мира открылись русские центры. Кроме того, при содействии фонда регулярно проводятся благотворительные акции и международные конференции, а также реализуются образовательные проекты.
«В том числе благодаря вам жители дальнего и ближнего зарубежья могут своевременно получать достоверную информацию о нашей стране. Это особенно важно сейчас, в эпоху информационных войн», - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте кабмина.
Также Медведев выразил уверенность в том, что участники форума продолжат свою работу и миллионы наших соотечественников смогут поддерживать неразрывную связь с РФ.
Напомним, XII Ассамблея Русского мира проходит в Твери 2-4 ноября. Тема этого года - «Всемирность русской культуры».