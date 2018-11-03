2018-11-03T11:41:58+03:00
Политика

Медведев поприветствовал участников и гостей XII Ассамблеи Русского мира

Форум проходит в Твери со 2 по 4 ноября
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: Александр ГЛУЗ
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В субботу, 3 ноября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей XII Ассамблеи Русского мира, которая в настоящее время проходит в Твери.

Как отметил глава российского правительства, фонд «Русский мир» уже на протяжении многих лет поддерживает интерес к русской культуре за рубежом. В частности, благодаря ему во многих странах мира открылись русские центры. Кроме того, при содействии фонда регулярно проводятся благотворительные акции и международные конференции, а также реализуются образовательные проекты.

«В том числе благодаря вам жители дальнего и ближнего зарубежья могут своевременно получать достоверную информацию о нашей стране. Это особенно важно сейчас, в эпоху информационных войн», - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте кабмина.

Также Медведев выразил уверенность в том, что участники форума продолжат свою работу и миллионы наших соотечественников смогут поддерживать неразрывную связь с РФ.

Напомним, XII Ассамблея Русского мира проходит в Твери 2-4 ноября. Тема этого года - «Всемирность русской культуры».

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