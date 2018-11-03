В Минтруде предложили штрафовать предприятия за ущемление прав сотрудников

3 Нояб. 12:05 2018-11-03T12:05:31+03:00

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Не секрет, что многие компании навязывают сотрудникам зарплатный банк. Причем иногда в ультимативной форме. Чтобы ликвидировать это зарплатное рабство, в Минтруде предложили штрафовать предприятия, которые, таким образом, ущемляют права своих работников. И уже подготовили поправки в административный кодекс.

Штрафовать обещают нещадно: юрлиц на суммы от 30 до 50 тысяч рублей, должностных лиц - на 10-20 тысяч, ИП - 1-5 тысячи рублей.

Как сообщает газета «Известия», сейчас проект проходит согласование в ведомствах, а потом его вынесут на рассмотрение в Госдуму.

Коснутся изменения и работников. Если документ утвердят, то сотрудник должен будет предупреждать руководство о смене банка не за 5 дней, а за 15.

- Это исключит риск невыплаты зарплаты вовремя по не зависящим от компании причинам, например, из-за необходимости обработки большого количества подобных заявлений или новогодних каникул, - уточняют в пресс-службе министерства.

Но не все в восторге от такой инициативы. Многие эксперты отмечают, что зарплатный проект дает возможность работодателю экономить на комиссии при перечислении денег. Дополнительные расходы на перевод денег в другой банк могут возложить на самого сотрудника.

Сайт kp.ru рассказывал о плюсах и минусах банковских карточек.