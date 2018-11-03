2018-11-03T12:07:08+03:00
В мире

Иран запустил массовое производство своих новейших истребителей «Косар»

Речь идет о первом самолете, который был полностью разработан и произведен в исламской республике
Дарья ИВАШКИНА
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Истребитель «Косар». Фото: министерство обороны ИранаИстребитель «Косар». Фото: министерство обороны Ирана
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В субботу, 3 ноября, стало известно о том, что власти Ирана объявили о запуске программы серийного производства истребителей «Косар». Речь идет о первом в истории страны боевом самолете, который был полностью разработан и произведен в исламской республике.

«В ближайшее время мы произведем необходимое число единиц данного самолета, которые будут поставлены на службу военно-воздушных сил (ВВС)», - приводит слова министра обороны страны Амира Хатами Reuters.

Стоит отметить, что «Косар» относится к четвертому поколению реактивных истребителей. Он оборудован компьютерной системой баллистических расчетов и многоцелевым радаром.

Напомним, новейший иранский самолет был впервые продемонстрирован 21 августа этого года. Причем на презентации истребителя выступил сам президент страны Хасан Роухани. Кстати, как ожидается, «Косар» будет производиться как в одноместном, так и в двухместном вариантах.

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