Иран запустил массовое производство своих новейших истребителей «Косар»
В субботу, 3 ноября, стало известно о том, что власти Ирана объявили о запуске программы серийного производства истребителей «Косар». Речь идет о первом в истории страны боевом самолете, который был полностью разработан и произведен в исламской республике.
«В ближайшее время мы произведем необходимое число единиц данного самолета, которые будут поставлены на службу военно-воздушных сил (ВВС)», - приводит слова министра обороны страны Амира Хатами Reuters.
Стоит отметить, что «Косар» относится к четвертому поколению реактивных истребителей. Он оборудован компьютерной системой баллистических расчетов и многоцелевым радаром.
Напомним, новейший иранский самолет был впервые продемонстрирован 21 августа этого года. Причем на презентации истребителя выступил сам президент страны Хасан Роухани. Кстати, как ожидается, «Косар» будет производиться как в одноместном, так и в двухместном вариантах.