2018-11-03T12:43:58+03:00
Происшествия

Украинцев, напавших на индийца в римском метро, задержали

Силовики допускают, что парни начали приставать к жертве из-за его азиатской внешности [видео]
Ася РОМАНЧУК
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В Риме задержаны двое украинцев, избившие индуса и девушку в метро. ФОТО: стоп-кадр с видеоВ Риме задержаны двое украинцев, избившие индуса и девушку в метро. ФОТО: стоп-кадр с видео
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В Риме задержаны два украинца, которые напали на индийца в метро. Парни начали приставать к жертве и попытались его ограбить, а потом просто избили человека. Пострадала еще одна женщина, которая пыталась заступиться за парня.

Итальянские полицейские смогли установить личность хулиганов благодаря любительской видеозаписи, которую сделал один из пассажиров, сообщает РИА «Новости».

На этой же записи видно, как парни не только пристают и бьют пострадавших, но и вскидывают руки в фашистском приветствии.

Очевидцы рассказывают, что украинцы вели себя вызывающе, славили Муссолини и грозили убить мигрантов. Учитывая эти свидетельства, правоохранители допускают, что конфликт возник на национальной почве.

Изначально злоумышленники обратились к пострадавшему со словами «Бангладеш», сообщает телеканал «360».

Конфликт в подземке произошел 31 октября. Два 23-летних украинца пристают к индийцу, который ехал из Рима в Остию. Словесная перепалка перешла в драку, за жертву стала заступаться женщина, которая тоже получила травмы. Хулиганы вышли на следующей станции.

Украинец в метро в Риме напал на индуса.

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