2018-11-03T12:47:25+03:00
Дом. Семья

Дачники могут получить скидку на оплату обязательных взносов

Дня этого нужно досрочно вносить платежи
Ася РОМАНЧУК
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Дачники могут получить скидку на оплату обязательных взносовДачники могут получить скидку на оплату обязательных взносовФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Чтобы простимулировать дачников вовремя вносить обязательные членские взносы в Союзе дачников Подмосковья начали внедрять новую систему скидок. Тем, кто вносит платеж раньше установленного срока, будет сделана предоставлена льгота. В садоводческих и огороднических товариществах Московской области данная система внедряется активно и приносит свои результаты.

Оказывается, вовремя делают взносы не более 50 процентов владельцев участков. Остальные либо задерживают платежи, либо копят долги годами. Сейчас за такое нарушение положен небольшой штраф и пени по ключевой ставке рефинансирования Центробанка.

- Надо помнить, что членские взносы – это не только зарплата председателя, но и содержание всего товарищества: хорошие дороги, вовремя убранный снег, - рассказывает председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Идея со льготами оказалась действенной. Так как отключить электроэнергию должнику – незаконно, да и наложить штрафы руководство СНТ не имеет право, то поощрение добросовестным членам товарищество вполне в компетенции председателя.

В Союзе дачников отмечают, что льготами могут пользоваться только те, кто не имеет задолженности за предыдущие периоды, сообщает «Российская газета».

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