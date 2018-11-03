Аргентинский прокурор обвинил Лионеля Месси в отмывании денег

3 Нояб. 12:56 2018-11-03T12:56:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Аргентинский прокурор Пабло Турана обвинил нападающего испанского футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси в отмывании денег и попросил проверить основанный спортсменом благотворительный фонд Leo Messi.

Как считает прокурор, поступавшие на счета этого фонда пожертвования тратились не на социальные проекты, а переводились на счета членов семьи футболиста за границей или третьих лиц.

Стоит отметить, что основанием для подобных обвинений стали показания одного из бывших сотрудников благотворительной организации, пишет газета La Repubblica.

Кстати, проблемы с законом у Месси возникают уже не в первый раз. Как сообщал сайт kp.ru, только в прошлом году Верховный суд Испании принял окончательное решение по скандальному делу в отношении капитана сборной Аргентины. Тогда один из лучших футболистов мира получил тюремный срок за уклонение от уплаты налогов: его приговорили к 21 месяцу лишения свободы.