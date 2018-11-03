2018-11-03T13:18:43+03:00
Политика

Стратегический самолет–разведчик ВВС США заметили у российских границ

Воздушное судно пролетело около Калининградской области
Ася РОМАНЧУК
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Российские истребители несколько раз поднимались в воздух, чтобы сопроводить иностранные самолеты-разведчикиРоссийские истребители несколько раз поднимались в воздух, чтобы сопроводить иностранные самолеты-разведчикиФото: Александр Рюмин/ТАСС
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Американский самолет-разведчик заметили у российской границы. Стратегическое судно ВВС США находилось в воздушном пространстве Польши, но в опасной близости к границе калининградской области.

Как сообщает авиационный ресурс PlaneRadar, борт с номером 64-14846 поднялся в воздух с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Самолет радиоэлектронной разведки несколько минут находился рядом с российской границей, а потом сменил курс.

Это не первый случай. Ранее поступали данные, что за последние недели у границ России были зафиксированы 17 иностранных самолетов, которые, предположительно, могли вести разведывательную деятельность.

Четыре раза российские истребители были подняты в воздух на перехват и сопровождение, сообщает газета «Известия».

Сайт kp.ru сообщал, что по данным инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил России "Красная звезда", у границ воздушного пространства России на этот период было замечено 17 иностранных летательных аппаратов, которые вели разведку. При этом нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

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