Стратегический самолет–разведчик ВВС США заметили у российских границ
Американский самолет-разведчик заметили у российской границы. Стратегическое судно ВВС США находилось в воздушном пространстве Польши, но в опасной близости к границе калининградской области.
Как сообщает авиационный ресурс PlaneRadar, борт с номером 64-14846 поднялся в воздух с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Самолет радиоэлектронной разведки несколько минут находился рядом с российской границей, а потом сменил курс.
Это не первый случай. Ранее поступали данные, что за последние недели у границ России были зафиксированы 17 иностранных самолетов, которые, предположительно, могли вести разведывательную деятельность.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США
Четыре раза российские истребители были подняты в воздух на перехват и сопровождение, сообщает газета «Известия».
Сайт kp.ru сообщал, что по данным инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил России "Красная звезда", у границ воздушного пространства России на этот период было замечено 17 иностранных летательных аппаратов, которые вели разведку. При этом нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.