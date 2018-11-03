ФИФА обвинила СМИ в попытке подорвать доверие к руководству федерации

3 Нояб. 14:20 2018-11-03T14:20:23+03:00

В спортивной организации считают, что некоторые журналисты «искажали как факты, так и правду», пытаясь ввести в заблуждение своих читателей

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Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала обвинения СМИ в якобы покрывательстве английского футбольного клуба «Манчестер Сити» и французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Как заявили в организации, публикации в ряде медиа сделаны только с одной целью - подорвать доверие к новому руководству ФИФА, ее президенту Джанни Инфантино и генеральному секретарю Фатме Самуре.

Также в футбольной федерации рассказали, что около месяца назад группа журналистов направила в им «несколько сотен вопросов, касающихся незаконно добытой с помощью третьей стороны информации». При этом спортивная организация прояснила все интересовавшие сотрудников СМИ моменты. Однако ряд изданий предпочел игнорировать ответы Международной федерации футбола.

«Некоторые СМИ решили игнорировать большинство наших ответов и искажать как факты, так и правду в преднамеренной попытке дискредитировать ФИФА и ввести в заблуждение своих читателей», - говорится в заявлении ФИФА, опубликованном на официальном сайте организации.