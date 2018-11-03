МИД РФ призвал США отказаться от санкционного давления на Иран

3 Нояб. 15:10 2018-11-03T15:10:15+03:00

В ведомстве подчеркнули, что политика Вашингтона подрывает Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Тегерана и «наносит мощный удар» по международной безопасности

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США должны отказаться от дальнейшего санкционного давления на Иран, так как оно подрывает усилия по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что анонсированная очередная волна антииранских санкций США вызывает глубокое разочарование и обеспокоенность: действия Вашингтона «наносят мощный удар» по Договору о нераспространении ядерного оружия и угрожают глобальной безопасности.

«Если Вашингтон, как это им декларируется, действительно заинтересован в переговорах с Тегераном, то политика санкционного давления в интересах снижения экономического и оборонного потенциала Ирана, а также расшатывания внутриполитической ситуации должна быть немедленно пересмотрена. Как показывает многолетний опыт, добиться от Ирана уступок нажимными методами не получится», - добавили в МИД РФ.

В дипломатическом ведомстве отметили, что категорически отвергаю любые односторонние санкции в обход решений СБ ООН, которые, к тому же, применяются экстерриториально и затрагивают интересы третьих стран.

В МИД РФ уверены, что СВПД себя полностью оправдывает, а эффективность соглашение подтверждена международным сообществом и МАГАТЭ. Москва продолжит делать все необходимое для сохранения и расширения торгово-экономического сотрудничества с Ираном вопреки санкциям США.

«Новые деструктивные действия США решительно осуждаем», - заключили в ведомстве.