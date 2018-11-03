2018-11-03T15:10:15+03:00
Политика

МИД РФ призвал США отказаться от санкционного давления на Иран

В ведомстве подчеркнули, что политика Вашингтона подрывает Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Тегерана и «наносит мощный удар» по международной безопасности
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
МИД РФ призвал США отказаться от санкционного давления на ИранМИД РФ призвал США отказаться от санкционного давления на ИранФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

США должны отказаться от дальнейшего санкционного давления на Иран, так как оно подрывает усилия по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что анонсированная очередная волна антииранских санкций США вызывает глубокое разочарование и обеспокоенность: действия Вашингтона «наносят мощный удар» по Договору о нераспространении ядерного оружия и угрожают глобальной безопасности.

«Если Вашингтон, как это им декларируется, действительно заинтересован в переговорах с Тегераном, то политика санкционного давления в интересах снижения экономического и оборонного потенциала Ирана, а также расшатывания внутриполитической ситуации должна быть немедленно пересмотрена. Как показывает многолетний опыт, добиться от Ирана уступок нажимными методами не получится», - добавили в МИД РФ.

В дипломатическом ведомстве отметили, что категорически отвергаю любые односторонние санкции в обход решений СБ ООН, которые, к тому же, применяются экстерриториально и затрагивают интересы третьих стран.

В МИД РФ уверены, что СВПД себя полностью оправдывает, а эффективность соглашение подтверждена международным сообществом и МАГАТЭ. Москва продолжит делать все необходимое для сохранения и расширения торгово-экономического сотрудничества с Ираном вопреки санкциям США.

«Новые деструктивные действия США решительно осуждаем», - заключили в ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В посольстве России отреагировали на санкции США против крымских санаториев
В России предложили ввести новые правила техосмотра
Дэвиду Швиммеру из сериала «Друзья» предложили сняться в фильме для взрослых
Медведев одобрил проект соглашения о таможенном сотрудничестве между Россией и Парагваем
Губернатор Флориды подал иск на сотрудников избиркомов по обвинению в махинациях с подсчетом голосов
Депутат Верховной рады Пинзеник предложил запретить на Украине зиму
Погода в Москве на 9 ноября: ожидается до 5 градусов тепла
Из-за лесного пожара в Калифорнии эвакуируют около 50 тысяч человек
Ягланд рассказал о последствиях выхода России из Совета Европы
В Крыму рады американским санкциям
Журналисты узнали о следах кислоты, найденных в резиденции саудовского генконсула в Стамбуле
Белый дом ограничит предоставление убежища нелегалам
Россия призвала СБ ООН решать гуманитарные проблемы КНДР
ФРС США оставила базовую процентную ставку на уровне 2 – 2,25%
Хейли: Россия добивается снятия с КНДР санкций в банковском секторе
Фильм о дорогах в России вошел в список претендентов на «Оскар»
В Литве умер советский актер театра и кино Арунас Сторпирштис
Ягланд заявил, что Европе угрожает Ruxit
На аукционе в Лондоне продали инвалидное кресло и диссертацию Стивена Хокинга
Владимир Бортко: Ефремов получил звание заслуженного артиста России за талант, а не за высказывания
Власти Крыма: Санкции США станут хорошей рекламой нашим санаториям
США продлили санкции против Ирана 40-летней давности
В работе Instagram снова произошел крупный сбой