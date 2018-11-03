МИД РФ призвал США отказаться от санкционного давления на Иран
США должны отказаться от дальнейшего санкционного давления на Иран, так как оно подрывает усилия по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.
Об этом заявили в МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что анонсированная очередная волна антииранских санкций США вызывает глубокое разочарование и обеспокоенность: действия Вашингтона «наносят мощный удар» по Договору о нераспространении ядерного оружия и угрожают глобальной безопасности.
«Если Вашингтон, как это им декларируется, действительно заинтересован в переговорах с Тегераном, то политика санкционного давления в интересах снижения экономического и оборонного потенциала Ирана, а также расшатывания внутриполитической ситуации должна быть немедленно пересмотрена. Как показывает многолетний опыт, добиться от Ирана уступок нажимными методами не получится», - добавили в МИД РФ.
В дипломатическом ведомстве отметили, что категорически отвергаю любые односторонние санкции в обход решений СБ ООН, которые, к тому же, применяются экстерриториально и затрагивают интересы третьих стран.
В МИД РФ уверены, что СВПД себя полностью оправдывает, а эффективность соглашение подтверждена международным сообществом и МАГАТЭ. Москва продолжит делать все необходимое для сохранения и расширения торгово-экономического сотрудничества с Ираном вопреки санкциям США.
«Новые деструктивные действия США решительно осуждаем», - заключили в ведомстве.