В Совфеде заявили, что США готовят основания для отказа от продления СНВ-3

3 Нояб. 15:24 2018-11-03T15:24:27+03:00

Сенатор Игорь Морозов прокомментировал заявление госсекретаря Майкла Помпео о том, что Россия якобы ослабляют безопасность Америки

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В Совете Федерации прокомментировали заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что действия Россия якобы ослабляют безопасность Соединенных Штатов и создает им «вызовы и проблемы». Как считает сенатор Игорь Морозов, таким образом американские власти готовят площадку для отказа от продления договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«США совершенно четко настроены на выход из Договора о вакетаз средней и меньшей дальности (РСМД) и отказ от продления СНВ-3, что разрушит систему контроля над вооружениями. Эти заявления - различные предлоги, чтобы обосновать свою позицию», - приводит слова Морозова РИА Новости.

По мнению парламентария, Вашингтон серьезно намерен получить преимущество в вооружении «для поддержания своего глобального доминирования», чтобы обсуждать вопрос контроля над вооружениями с позиции своей силы.

Также Морозов подчеркнул, что если США откажутся от СНВ-3, то и Россия не сможет придерживаться положений договора.