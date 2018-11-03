2018-11-03T15:46:36+03:00
Происшествия

Стало известно о соучастниках подростка с бомбой из Москвы

По некоторым данным, следствие считает, что школьник не мог действовать в одиночку
Дарья ИВАШКИНА
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В квартире, где проживал подросток, правоохранители нашли самодельные смеси взрывчатых веществ на основе селитры и бездымный порохВ квартире, где проживал подросток, правоохранители нашли самодельные смеси взрывчатых веществ на основе селитры и бездымный порохФото: Алексей БУЛАТОВ
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В субботу, 3 ноября, появилась информация о том, что у 14-летнего московского школьника, подозреваемого в изготовлении самодельного взрывного устройства (СВУ), были соучастники. По некоторым данным, такого мнения придерживается следствие.

Как рассказал журналистам источник в силовых структурах, в квартире, где проживал подросток, правоохранители нашли «компоненты для изготовления взрывчатых веществ, которые приобретались организованной группой», передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 2 ноября, стало известно, что стражи порядка вышли на московского школьника в ходе расследования взрыва в здании управления ФСБ в Архангельске, который устроил 17-летний радикал Михаил Жлобицкий. Так, при проведении оперативных мероприятий было установлено, что малолетний подрывник связывался и общался со своим московским другом.

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