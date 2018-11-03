Стало известно о соучастниках подростка с бомбой из Москвы
В субботу, 3 ноября, появилась информация о том, что у 14-летнего московского школьника, подозреваемого в изготовлении самодельного взрывного устройства (СВУ), были соучастники. По некоторым данным, такого мнения придерживается следствие.
Как рассказал журналистам источник в силовых структурах, в квартире, где проживал подросток, правоохранители нашли «компоненты для изготовления взрывчатых веществ, которые приобретались организованной группой», передает ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 2 ноября, стало известно, что стражи порядка вышли на московского школьника в ходе расследования взрыва в здании управления ФСБ в Архангельске, который устроил 17-летний радикал Михаил Жлобицкий. Так, при проведении оперативных мероприятий было установлено, что малолетний подрывник связывался и общался со своим московским другом.