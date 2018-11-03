Путин примет участие в торжествах по случаю Дня народного единства в Москве

3 Нояб. 16:08 2018-11-03T16:08:32+03:00

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В воскресенье, 4 ноября, президент РФ Владимир Путин примет участие в торжествах по случаю Дня народного единства. Как уточнили в пресс-службе Кремля, глава нашего государства намерен возложить цветы к памятнику Минину и Пожарскому, расположенному на Красной площади в Москве, а также посетить выставку «Сокровища музеев России», которая проходит в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) «Манеж».

«Праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому. Затем президент посетит выставку, которая проходит в ЦВЗ "Манеж" в рамках XVII Церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь - ко Дню народного единства"», - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, в воскресенье по случаю Дня народного единства в Большом Кремлевском дворце состоится торжественный прием, в ходе которого российский лидер вручит премию за вклад в укрепление единства российской нации и государственные награды за особые заслуги в укреплении мира и дружбы.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на фестивале «День народного единства - 2018» в Москве публику ждут концерты на улицах и площадях, выставки народных ремесел, национальных кухонь и военной техники.