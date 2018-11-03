Два человека стали жертвами частичного обрушения здания Amazon в Балтиморе

3 Нояб. 16:29 2018-11-03T16:29:30+03:00

Пожарные обнаружили в завалах два тела, на данный момент неизвестно, являлись ли погибшие сотрудниками компании

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По меньшей мере два человека стали жертвами частичного обрушения здания сортировочного центра Amazon на юго-востоке Балтимора, штат Мэриленд. Об этом сообщили местный власти.

Как рассказал телеканалу CBS Baltimore начальник местного пожарного управления, инцидент произошел вечером в пятницу, сигнал о частичном обрушении здания центра поступил во время шторма, обрушившегося на регион. Отмечается, что непогода могла стать вероятной причиной происшествия.

Прибывшие на место спасатели обнаружили одного пострадавшего, который позднее скончался от полученных травм. Еще один человек числился пропавшим без вести, утром в субботу его тело было обнаружено под обломками.

Судя по фотографиям с места происшествия, сортировочный центр получил серьезные повреждения, стена и крыша одной из секций провалилась внутрь здания. К настоящему времени не установлено, являлись ли погибшие сотрудниками компании Amazon.