2018-11-03T17:34:30+03:00
Звезды

Сегодня праздник у девчат: Группа Spice Girls решила объявить о своем воссоединении

Официальное заявление планируется на понедельник
Галина СЕРОВА
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Spice Girls - британская женская поп-группа, образованная в Лондоне в 1994 году.Spice Girls - британская женская поп-группа, образованная в Лондоне в 1994 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Уже известно, что девушки уже записали свое видеообращение, которое они плнируют в понедельник показать всему миру.

Также известно, что участницы решили объявить о том, что в будущем, 2019 году они отправятся в мировое турне. В следующую субботу коллектив в полном составе появится на шоу у ведущего Джонатана Росса на телеканале ITV.

Spice Girls - британская женская поп-группа, образованная в Лондоне в 1994 году. Группа просуществовала до 2000 года. В 2001 году уже все участницы занимались собственным проектами, хотя официального заявления о распаде группы сделано не было.

Эмма Бантон, Мелани Браун, Мелани Чисхолм, Виктория Адамс и Джерри Холлиуэл поклонникам во всем мире больше известны по своим «перечным» прозвищам: Baby, Scary, Sporty, Posh и Ginger. Эти прозвища с добавкой Spice возникли следующим образом: английский журнал для подростков Top of the Pops выдумал их на редколлегии и затем опубликовал, сопроводив забавными иллюстрациями. Они понравились и поклонникам, и самим девушкам и впоследствии даже стали своеобразной визитной карточкой каждой из них.

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