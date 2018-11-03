2018-11-03T18:07:03+03:00
В мире

Трамп: Одна из обвинительниц Кавано призналась, что солгала

Президент США не сомневается, что все обвинения против его кандидата на пост Верховного судьи были сфабрикованы
Денис СУХОВ
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Судья Бретт Кавано и президент США Дональд ТрампСудья Бретт Кавано и президент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Одна из женщин, обвинившая в домогательствах судью Верховного суда США Бретта Кавано, призналась, что соврала и выдумала всю историю. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Твиттер.

«Одна из порочных обвинительниц Судьи Кавано только что призналась, что врала и полностью выдумала всю историю (с обвинениями в домогательстве). Вы можете себе представить, что он (Кавано) не стал бы судьей Верховного суда из-за ее отвратительных лживых обвинений? А что там с остальными (обвинениями)? Что ответят демократы?», - написал Трамп.

Ранее президент США выдвинул Кавано на должность судьи Верховного суда. Кандидатура была одобрена комитетом Сената, а затем и голосованием палаты в полном составе. Назначение затягивалось, в том числе немалыми стараниями оппонентов Трампа из демократической партии. Сразу три женщины обвинили Кавано в сексуальных домогательствах в 1980-е годы, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Одну их них, психолога Кристин Бейзи Форд, ранее уже подловили на даче ложных показаний под присягой, чему помогли показания других свидетелей.

Еще одна обвинительница, Джулия Светник, по данным СМИ, ранее отметилась недостоверными показаниями во время судебного разбирательства с крупной технологической компанией – она ввела работодателя в заблуждение относительно своего образования и уровня компетенции, а также ложно обвинила нескольких сотрудников в домогательствах.

Впрочем, по мнению некоторых наблюдателей, Кавано и сам соврал под присягой, сообщив, что никогда не допивался до беспамятства: полицейские отчеты свидетельствуют, что новый судья ВС в прошлом как минимум один раз задерживался в состоянии сильного опьянения.

Тем не менее, Кавано все же занял должность судьи и уже приступил к исполнению обязанностей.

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